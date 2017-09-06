«Виннипег» продлит контракты с главным тренером и генменеджером

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» заключит новые контракты с главным тренером Полом Морисом и генеральным менеджером Кевином Чевелдейоффом, информирует TSN. Сообщается, что соглашения будут носить долгосрочный характер. В прошлом сезоне «Виннипег» не попал в плей-офф.



Чевелдейофф является генменеджером канадского клуба с 2011 года, а Морис работает главным тренером «Джетс» с сезона-2013/14. Он доходил до финала розыгрыша Кубка Стэнли с клубом «Каролина Харрикейнз», а в сезоне-2012/13 тренировал «Магнитку».

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