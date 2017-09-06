Клинкхаммер перейдёт в «Ак Барс», матч с «Сочи» был последним за «Динамо»

Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» договорился о переходе канадского нападающего Роба Клинкхаммера, информирует «БИЗНЕС Online».

По информации издания, форвард минского «Динамо» уже провёл последний матч за белорусский клуб и в ближайшее время подпишет контракт с казанской командой. Минчане праздновали первую победу в текущем сезоне — со счётом 4:2 над ХК «Сочи» на выезде. В последней игре за минчан Клинкхаммер набрал 2 (1+1) очка. В прошлом сезоне на счету игрока в общей сложности 52 матча за минскую команду и 44 очка.

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