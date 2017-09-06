Широков: на чемпионов всегда особенно настраиваются, у СКА не было лёгких игр

Нападающий СКА Сергей Широков прокомментировал гостевую победу над рижским «Динамо» со счётом 3:1.

«Знали, что «Динамо» молодая и быстрая команда, ожидали, что будут прессинговать. Как тренеры сказали, так всё и было. На чемпионов всегда по-особенному настраиваются, у нас нигде не было ни одной лёгкой игры. Мы тоже стараемся на каждый матч выходить мобилизованными и играть «от ножа».

СКА имел большое преимущество, что вылилось в большинство, которое лишь раз реализовали, и то атакой с ходу. Напряжение сохранялось до самого конца. Здорово, что выстояли при игре «3 на 5», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.