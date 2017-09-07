Щегольков: не припомню, когда ещё ХК «Сочи» играл два матча за два дня

Нападающий ХК «Сочи» Вадим Щегольков прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:4).

«Не припомню, когда ещё играли два матча за два дня. Тяжело, но игра была хорошая. Ребята бились, играли только на победу. Возможно, где-то не хватило сил. Где-то сказались ошибки. Соперник тоже выходил играть только на победу. Удача повернулась к ним. Егор Морозов сегодня здорово играл. Пас отдал, были моменты у него и во втором, и в третьем периодах. К сожалению, не забил», — цитирует игрока клубное телевидение.

Дубль Фонтейна помог минскому «Динамо» одержать 1-ю победу в сезоне — над «Сочи»

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.

