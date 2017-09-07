Форвард «Спартака» Шмелёв будет помещён в список отказов

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги «Спартак» Сергей Шмелёв будет помещён в список отказов.

В текущем сезоне хоккеист провёл за московскую команду два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и очков не набрал. Хоккеист выступал за московскую команду в сезонах 2016-17 и 2015-16 гг. В прошлом сезоне на его счету 10 очков в 45 матчах. Всего на уровне КХЛ Шмелёв провёл 212 матчей за «Спартак» и «Атлант» — на его счету 97 очков.

Ранее через список отказов прошёл другой спартаковец — Станислав Чистов, в итоге отправившийся в клуб Высшей хоккейной лиги «Химик».

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