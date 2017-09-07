«Амур» обменял Севанькаева и Закарлюкина в «Ермак», Гиздатуллина — в «Ценг Тоу»

Хоккейные клубы «Амур» и «Ермак» произвели обмен, в результате которого состав ангарского клуба Высшей хоккейной лиги пополнили форварды Артём Севанькаев и Алексей Закарлюкин. Клуб Континентальной хоккейной лиги получил денежную компенсацию.

Также «Амур» произвёл обмен с клубом — новичком Высшей хоккейной лиги «Ценг Тоу», в результате которого в Китай отправляется форвард молодых «Тигров» Артур Гиздатуллин. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги в данном случае также получил денежную компенсацию.