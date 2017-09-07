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Отец Ивана Ткаченко: сравнивать тот «Локомотив» с нынешним невозможно

7 сентября 2017, четверг. 10:16 Хоккей

Отец одного из погибших хоккеистов «Локомотива» Ивана Ткаченко Леонид Ткаченко считает, что не все болельщики ходят на матчи клуба в связи с воспоминаниями о команде, разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Крушение самолета Як-42 с командой на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. Команда направлялась в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ.

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Они могли привезти в Ярославль кубок.

В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа — Александр Сизов. В память о погибшей команде КХЛ не проводит матчи чемпионата 7 сентября. В Ярославле в Успенском соборе пройдёт литургия. Также состоится возложение цветов к мемориалу команды на Леонтьевском кладбище, во второй половине дня

«Та команда была сильнее по уровню и качеству подготовки, качеству игры. Там было больше мастеров, поэтому сравнивать ту команду с нынешней невозможно. В Ярославле помнят её: знаю болельщиков, которые ходили на неё, а на нынешнюю не ходят, так как не могут смотреть хоккей. Видимо, произошёл какой-то шок, стресс — не все болельщики пока нынешнюю команду воспринимают.

Хоккейная школа, названная в честь сына? Год ребята тренировались, потом школу пришлось закрыть. Но после 10 сентября возобновим набор, продолжим работать и искать возможность получить материальную базу. Раньше арендовали школьный зал и зимой занимались на катке с искусственным льдом», — цитирует Леонида Ткаченко ТАСС.

7 сентября — День памяти трагически погибшей хоккейной команды «Локомотив»
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив Иван Ткаченко
Новости. Хоккей
7 сентября 2017, четверг
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