Источник: «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу приглашения Зарипова

Как сообщает Pittsburgh Post-Gazette, клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» всерьёз рассматривает вариант с приглашением нападающего Даниса Зарипова. По информации издания, менеджмент клуба советовался по поводу приглашения хоккеиста с форвардом Евгением Малкиным.



Интерес к Зарипову также проявляют «Рейнджерс», «Чикаго» и «Тампа».

Напомним, 36-летнего хоккеиста Международная федерация хоккея дисквалифицировала на два года после обнаружения запрещённых препаратов в его пробах. НХЛ после совещания разрешила Зарипову играть в лиге.