ИИХФ сообщила, что не допустит на ОИ-2018 игроков с контрактом НХЛ

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли поделился подробностями о ситуации с возможным участием некоторых игроков лиги на Олимпийских играх 2018 года.



Дэйли рассказал об уведомлении ИИХФ, в котором было указано, что игроки с контрактами НХЛ не будут допущены на ОИ-2018. Ранее Международная федерация хоккея рекомендовала федерациям включать игроков из НХЛ в расширенный состав сборных для участия в турнире.



Национальная хоккейная лига запретила своим игрокам участвовать в Олимпиаде.



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