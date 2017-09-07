«Спартак» подтвердил подписание с Трунёвым контракта на сезон

Московский «Спартак» подтвердил подписание контракта с нападающим Максимом Трунёвым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года.



Хоккеист начал сезон в череповецкой «Северстали», но расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, не сыграв ни одного матча в нынешнем чемпионате. В прошлом сезоне 26-летний форвард сумел записать на свой счёт 29 (17+12) результативных баллов в 58 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ранее игрок выступал за «Нефтехимик», «Локомотив» и «Адмирал».

Нападающий Максим Трунёв подпишет контракт со «Спартаком»