Майоров: минское «Динамо» не заслуживает быть на последнем месте

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поддержал главного тренера минского «Динамо» Горди Дуайера. Команда при нём выиграла один матч из семи в текущем сезоне.



«В КХЛ уже говорят об отставке Горди Дуайера? А я скажу – пусть канадец работает в Минске дальше. Потому что я вижу, к чему он стремится. Это большой объём катания, постоянный прессинг, помеха сопернику. Очень активная и боевая игра у минчан. При этом они действуют без удалений и хамства. «Динамо» играет агрессивно, а не грубо. И мне даже не по себе немного от того, что они при этом так мало забивают. Не заслуживает эта команда того, чтобы быть на последнем месте. Уверен, что успех к ней ещё придёт», – цитирует Майорова «Советский спорт».

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