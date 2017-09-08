Мэр Новокузнецка: у Хоменко уникальные методики тренировочных процессов

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов прокомментировал уход гендиректора и тренерского штаба ХК «Металлург».

Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды покидают клуб

«В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто выстоял в этой сложной ситуации, когда нас исключили из КХЛ, в том числе и Зиновьева. У меня, конечно, были, есть и остаются к нему претензии, но как спортсмен он специалист, профессионал и хороший человек, на самом деле. Мы со спонсорами команды долгое время выбирали, куда дальше развиваться. Либо возвращаться в КХЛ, либо упор на молодёжь делать.



Именно поэтому мы пригласили Анатолия Хоменко, он скоро прибудет сюда. Он имеет уникальные методики тренировочных процессов. Мы попробуем изменить схему развития и всё же попытаемся вернуться в КХЛ. В субботу ещё будем обсуждать эту тему», — рассказал мэр в прямом эфире телевидения.