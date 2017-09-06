Новым главным тренером «Кузни» станет Анатолий Хоменко

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером новокузнецкого «Металлурга» станет Анатолий Хоменко. 56-летний украинский специалист, известный по работе в системе ярославского «Локомотива», заменит Вадима Шахрайчука. Последним местом работы Хоменко был украинский «Кременчуг».
Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды покидают клуб
6 сентября были отправлены в отставку генеральный директор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды, 7 сентября будет их последним рабочим днём.
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