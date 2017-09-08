«Югра» и «Ак Барс» назвали составы, Клинкхаммер не сыграет

«Югра» и «Ак Барс» обнародовали свои составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Ханты-Мансийске. Новичок казанской команды Роб Клинкхаммер в этом матче участия не примет.



«Югра»:

Проскуряков (Фокин);

Угольников — Перетягин, Варфоломеев — Майоров — Анкудинов;

Шулаков — Лекомцев, Пестушко — Д. Макаров — Скачков;

Штайнох — А. Макаров, Савинайнен — Курьянов — Королёв;

Меляков, Купцов — панов — Ильин.



«Ак Барс»:

Билялов (Гарипов);

Мусин — Батыршин, Обухов — Свитов — Ткачёв;

Марков — Яруллин, Ландер — Азеведу — Секач;

Охтамаа — Абросимов, Глинкин — Попов — Глухов;

Сидоров, Лукоянов — Малыхин — Язьков.

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