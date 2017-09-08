«Югра» и «Ак Барс» назвали составы, Клинкхаммер не сыграет

«Югра» и «Ак Барс» обнародовали свои составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Ханты-Мансийске. Новичок казанской команды Роб Клинкхаммер в этом матче участия не примет.
«Югра»:
Проскуряков (Фокин);
Угольников — Перетягин, Варфоломеев — Майоров — Анкудинов;
Шулаков — Лекомцев, Пестушко — Д. Макаров — Скачков;
Штайнох — А. Макаров, Савинайнен — Курьянов — Королёв;
Меляков, Купцов — панов — Ильин.
«Ак Барс»:
Билялов (Гарипов);
Мусин — Батыршин, Обухов — Свитов — Ткачёв;
Марков — Яруллин, Ландер — Азеведу — Секач;
Охтамаа — Абросимов, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидоров, Лукоянов — Малыхин — Язьков.
6:1 в матче ЦСКА – «Динамо» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Дмитрий Ерыкалов уверен, что ЦСКА сегодня потеряет очки.