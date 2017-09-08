Паршин: до Дацюка мне очень далеко, это настоящий мастер

Нападающий «Торпедо» Денис Паршин считает, что ему далеко до Павла Дацюка по части импровизации, а также отметил, что всегда старается найти партнёра пасом, если тот находится в лучшей позиции.

«Мне нравится двигаться на площадке и делать всё на скорости. Наверное, это мои сильные стороны. Но до Дацюка мне очень далеко. Это настоящий мастер. Ну а когда не получается создавать что-то в атаке, надо играть на команду и стараться не ошибаться. Если кто-то недостаточно готов к игре, Петерис Скудра сразу это видит.

Что касается личной статистики в этом сезоне, могло быть и лучше. Моменты есть, должен забивать… В последнее время мы вообще мало забиваем при игре в равных составах. Нужно создавать больше остроты, бросать, лезть на чужие ворота. Я чувствую, что тренеры мне доверяют. Я много играю как в равных составах, так и в большинстве. У меня за карьеру больше передач, чем голов? Партнёры здорово открываются, приходится им шайбу отдавать. Если я вижу, что партнёр в лучшей позиции, то обязательно отдам передачу", — цитирует Паршина пресс-служба КХЛ.