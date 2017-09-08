И. Воробьёв: рад за Тимкина и Платонова, которые забросили первые шайбы в сезоне

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой», в котором его команда одержала победу со счётом 5:3.



«Удачно начали матч, повели в счёте, забили голы в первых двух периодах, в третьем играли по счёту. Рад за Тимкина и Платонова, которые забили первые голы в сезоне.

В прошлой игре с «Ладой» пропустили два гола с прямых бросков, поэтому сегодня просили команду сыграть поглубже», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Магнитка» одолела «Ладу» и выиграла третий матч кряду

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