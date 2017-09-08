Аболс: проигрыш «Магнитке» — моя вина, неправильно подготовил команду

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:5).

«Наверное, я неправильно подготовил команду ко встрече с «Металлургом». В первой игре, ведя со счётом 4:3, стали вести себя робко в концовке, пропустили две шайбы и проиграли. Сегодня сразу побежали забивать, в первой же смене пропустили выход «два в одного», хорошо, что успели отработать назад. Очень плохо сыграли в обороне, голы сопернику давались слишком легко. Два или три гола нам забивались после наших затяжных атак. Хорошо, что не сдавались, старались, бились, но проиграли. В бригаде большинства собрали сегодня весь талант и опыт, смогли использовать одну из двух возможностей. 50 — неплохой процент. Старт сезона не задался, все всё понимают. Команда делает всё, что может.



После второй пропущенной шайбы взял тайм-аут, играли мы к этому моменту неплохо, но пропустили два гола после двух бросков. Просил внимательнее играть в обороне, помочь вратарю войти в игру. Когда вратарь ошибается, это всем видно, понимает человек в хоккее или не понимает, но нельзя всё списывать на плохую игру голкипера, это мой проигрыш. Перед третьим периодом провели обратную замену вратаря, хотели встряхнуть команду, чтобы продолжали биться в третьем периоде, и нам это удалось. Не готов ответить сейчас, кто будет играть в воротах в Санкт-Петербурге, но точно это будет вратарь.

Эштон вернулся после операции, но никаких конкретных сроков восстановления назвать не могу, так как сам его встретил только после игры» — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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