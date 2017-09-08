Никитин: ЦСКА нужно было ждать своих моментов, дождались и реализовали

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с московским «Динамо», в котором его команда добилась победы со счётом 3:1.

«Игра была интересной, понимали, что у них четвёртый матч на выезде. Нужно было ждать своих моментов, дождались и реализовали», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

После двух периодов счёт был равный — 1:1, а в середине заключительного игрового отрезка шайбы Валерия Ничушкина и Кирилла Капризова принесли «армейской» команде итоговую победу.