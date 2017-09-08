Дуайер: минское «Динамо» имело хорошие шансы переломить игру с «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги матча с «Торпедо», в котором его подопечные уступили со счётом 1:2.



«Мы знали, что будет серьёзная игра, много силовой борьбы. Продемонстрировали хороший хоккей, несмотря на то что проиграли. Мы хорошо играли во втором периоде и имели хорошие шансы переломить игру в третьем игровом отрезке. Не хватило немного движения. Был хороший матч.



У нас было достаточно много возможностей забить. Как в игре с ХК «Сочи», так и сегодня, мы находили хорошие моменты. Где-то не хватило уверенности, где-то — реализации. Мы должны работать в этом направлении, и результат придёт», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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