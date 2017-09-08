Е. Корешков: «Барыс» хотел что-то доказать после проигрыша «Динамо» Р в Астане

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал выездную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» со счётом 6:0.

«Недавно в Астане мы провели не слишком удачный матч с рижским «Динамо», который проиграли. Сегодня ребята настроились, хотели что-то доказать, что-то показать. Скорости были хорошие, шайба ходила быстро и точно, везение тоже было на нашей стороне. Доволен ли я вторым звеном? Сегодня вся команда была хороша», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.