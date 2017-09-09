Мамашев: в матче с «Динамо» у «Торпедо» получилось далеко не всё, что хотели

Защитник «Торпедо» Ренат Мамашев прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (2:1) и свой гол.



«В матче с «Динамо» получилось далеко не всё, что мы хотели. Соперник создал немало моментов, особенно в первом периоде. В тех эпизодах нас выручал Стас Галимов. Он сыграл здорово, и это во многом предопределило нашу победу.



Если защитники забивают, то, значит, нападающие тоже хорошо поработали. Хотя не сомневаюсь, что наши игроки атаки в следующих матчах будут играть результативнее.



Что касается моего гола, то поначалу собирался подключить к атаке партнёра, а затем увидел, что вратарь немного открыл угол. Бросил. Хорошо, что попал.



«Нефтехимик» — хорошая команда, в которой сейчас играют много молодых хоккеистов. Агрессивная, мобильная… Простых игр у нас в любом случае не будет, ведь уровень команд примерно одинаков», — цитирует Мамашева пресс-служба клуба.



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