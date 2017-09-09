«Куньлунь» — «Йокерит»: Анттила подрался с Кейном и сделал «хет-трик Горди Хоу»

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила сумел отметиться «хет-триком Горди Хоу» в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:1).



32-летний хоккеист в третьем периоде сначала отметился заброшенной шайбой, потом отдал голевую передачу Антти Пильстрёму, а на исходе матча подрался с форвардом хозяев Кори Кейном.



У финского нападающего в 5 играх 4 (3+1) результативных балла.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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