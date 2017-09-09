Анттила: понимали, что с «Куньлунем» нас ждёт тяжёлая игра

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:1), в котором он отметился хет-триком Горди Хоу — дракой, результативной передачей и заброшенной шайбой.



«Здорово, что у меня получается забрасывать шайбы, придавая дополнительный импульс игре. Драка? Я не понял, чем недоволен Кори Кейн, но я всегда готов постоять за себя и одноклубников. Приятно, когда ты чувствуешь поддержку партнёров по команде.



Мы понимали, что будет тяжёлая игра, тем более с учётом тяжёлой дороги. Но мы справились», — цитирует игрока Jatkoaika.

«Куньлунь» — «Йокерит»: Анттила подрался с Кейном и сделал «хет-трик Горди Хоу»