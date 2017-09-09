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Билялов: после победы в дебютном матче КХЛ почувствовал себя увереннее

9 сентября 2017, суббота. 19:18 Хоккей

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу в матче с «Югрой» (4:2).

«В начале, может, и было какое-то волнение, но после первых бросков сразу почувствовал уверенность. Как раз поймал шайбу намертво. Было даже легче, чем в первой игре. Всё-таки там был дебют. После той победы сразу почувствовал себя увереннее. Надеюсь, эта уверенность передалась команде и в дальнейшем всё будет так же успешно.

Не знаю, войдёт ли сейв в третьем периоде в топ недели. Главное, что поймал. В сейв недели можно записать то, как команда пласталась, помогая мне. Я помогал им, они — мне. Все вместе добились победного результата.

Два поражения до этого были обидные, но проиграли из-за своих ошибок. На матч с „Югрой“ все вышли с другим настроем. Ошибок допускали меньше, в зоне соперника сыграли намного лучше, шайба хорошо держалась. Тренеры обращали на это внимание. От этого и результат в первом периоде. Сделали задел, а дальше оставалось довести матч до победы.

В концовке надо было обязательно выстоять. Если бы мы пропустили, соперник мог бы и отыграться. Нам ни к чему была такая нервная концовка. Не стали создавать себе проблем, добились результата. Спасибо команде», — цитирует Билялова пресс-служба клуба.

Дубли Попова и Азеведу помогли «Ак Барсу» одержать победу над «Югрой»
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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