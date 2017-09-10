Фетисов: «Амур» ни разу не пожаловался на самый тяжёлый календарь

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, член Совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов высказался о старте хабаровского «Амура» в текущем сезоне и своей академии.

«Буду следить за стартовым матчем в Хабаровске. Рассчитываю, что «Амур» на победной ноте откроет знаковый для региона шестидесятый сезон. Хотя по большому счёту «Тигры» этот сезон уже открыли на выезде. Знаю, что в городе ажиотаж. Хочу поздравить со стартом юбилейного сезона. Пожелание только одно — аншлагов и побед!

Восьмиматчевая гостевая серия? На клубном уровне ни в СССР, ни в НХЛ такой серии не припомню. Понравилось, что клуб ни разу не пожаловался на то, что ему достался самый тяжёлый календарь, даже у «Адмирала» с «Куньлунем» выезд состоял из семи игр. Это говорит о характере команды. Решение «Амура» сократить площадку до канадской считаю скорее правильным — маленький лёд подарит болельщикам более насыщенное зрелище с максимальным количеством бросков по воротам. Другое дело, что канадская площадка повышает требования к мастерству хоккеистов, заставляет принимать решения максимально быстро. В этом плане у современного отечественного хоккея ещё очень много возможностей для роста.

Как дела в Академии Фетисова? Надеюсь, что теперь хабаровская школа воспитает для страны нового Плотникова и Зуба. Академия Фетисова — важный региональный и социальный проект, в котором не будет дискриминации детей по социальному или возрастному признаку. Надеемся запустить в Домодедове конвейер по воспитанию молодых хоккеистов и детских тренеров», — цитирует Фетисова Russia-Hockey.