Президент Монголии: в КХЛ нам пока рано — хоккей держится на энтузиастах

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга рассказал о развитии хоккея в стране.



«Между Россией и Монголией налажены традиционные культурные и спортивные связи. Развиваем партнёрство по хоккею с мячом. У нас этот вид спорта очень популярен. А в этом году в группе В чемпионата мира мы завоевали бронзу, победив Японию.



Что касается хоккея с шайбой, то мы входим в ИИХФ, но не участвуем в чемпионатах мира. Нет хороших тренеров, сильных игроков. Этот вид спорта держится на энтузиастах. Так что в КХЛ нам пока рано», – цитирует чиновника «Советский спорт».