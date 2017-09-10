«Лос-Анджелес» подписал пробный контракт с нападающим Шейном Харпером

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» пригласил форварда Шейна Харпера в свой тренировочный лагерь. Об этом информирует инсайдер калифорнийского клуба Джон Розен. Соглашение между игроком и клубом НХЛ носит пробный характер.



28-летний нападающий в прошлом сезоне дебютировал в Национальной хоккейной лиге, набрав три (2+1) очка в 14 матчах в составе «Флорида Пантерз». В Американской хоккейной лиге за карьеру хоккеист провёл 398 матчей, в которых записал на свой счёт 183 (85+98) очка.

Экс-защитник «Магнитки» Ли подписал пробный контракт с «Лос-Анджелесом»