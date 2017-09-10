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«Сибирь» не нанесла ни одного броска в створ ворот «Авангарда» во втором периоде

10 сентября 2017, воскресенье. 15:23 Хоккей

Хоккеисты новосибирской «Сибири» не нанесли ни одного броска в створ ворот соперника в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом». Команде Павла Зубова пришлось почти две минуты играть в двойном численном меньшинстве. После этого хоккеист новосибирской команды ещё раз нарушил правила.

В настоящее время в матче в Новосибирске идёт третий период, счёт равный — 1:1.

Также информация доступна в официальном «твиттере» новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Сибирь
Новости. Хоккей
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