Белов: гол «в раздевалку» подломал «Витязь», будем выходить из ситуации

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» со счётом 1:5.

«Мы попали в очень сложную ситуацию. Это не в оправдание, это факт. Сегодня вышли те, кто не смог выйти по здоровью в той игре, плюс по ходу матча мы потеряли Горака. До какого-то момента мы держались, старались зацепиться. Конечно, нас подломал гол «в раздевалку» в конце второго периода. Нам было очень сложно сегодня.

Больших претензий ребятам не могу предъявить, а лидеры могли сыграть эффективнее. Это касается игры в большинстве. С одной шайбой в таком положении очень сложно. Будем выходить из этой ситуации и готовиться к выезду. Что с игроками, которые выбыли по здоровью? Вчера приняли в тренировке все, сегодня ещё двое больных было. Те, кто вчера тренировался, после болезни не смогли сыграть сегодня», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Доус и Вей набрали 7 очков, «Барыс» одолел «Витязь», набирает очки 6 матчей кряду

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