Генменеджер «Коламбуса»: не стоит бояться говорить, что наша цель — Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поддержал защитника команды Сета Джонса, который заявил о желании выиграть Кубок Стэнли. В прошлом сезоне «Блю Джекетс» проиграли в первом раунде турнира «Питтсбург Пингвинз» (1-4).



«Слова Джонса говорят об уверенности нашей команды и атмосфере. Такова наша цель. Не думаю, что стоит бояться говорить об этом. Не то чтобы мы собирались говорить об этом на каждом углу, но у нас есть представление о том, чего ждать от команды. Мы знаем, на что она способна, и уверены в этом.

Джонс захотел сказать это громко? Я с уважением отношусь к этому, но это не значит, что нам будет всё легко даваться. Такая цель есть у всех, в этом нет никаких сомнений. Все команды играют ради Кубка. Других причин играть в НХЛ не существует. Понимаем, что должны заслужить это шаг за шагом. Но всё же в прошлом сезоне мы набрали 108 очков, так что имеем право громко заявлять о своих намерениях», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.