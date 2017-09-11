«Кузня» подтвердила назначение Хоменко главным тренером клуба

Новокузнецкий «Металлург» подтвердил назначение на должность главного тренера Анатолия Хоменко, Александра Китова — исполняющим обязанности генерального директора, а Алексея Коршкова на должность главного тренера клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В тренерский штаб Анатолия Хоменко в «Металлурге» войдут два специалиста – Евгений Сыченко и Игорь Карпенко.

6 сентября были отправлены в отставку генеральный директор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды во главе с Вадимом Шахрайчуком. Последним местом работы Хоменко был украинский «Кременчуг».