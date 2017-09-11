Кашпар: после цирка в «Динамо» решил, что мне спокойнее в словацком клубе КХЛ

Нападающий «Слована» Лукаш Кашпар рассказал, что не стал принимать предложения других российских клубов КХЛ после того, как московское «Динамо», за которое он выступал, сменило юридическое лицо и не выплатило задолженности по зарплате.



«У меня были предложения из России, но после того, что случилось в московском «Динамо», я решил, что хочу быть поближе к своей стране. После этого цирка мне спокойнее здесь, в родных краях.



Мы на связи с главой профсоюза игроков КХЛ. Не более. Я сейчас делаю всё для того, чтобы вернуть свои деньги. КХЛ себя позиционирует профессиональной лигой, но потом происходят такие неприятные вещи, и ты, отыграв сезон, должен просить свои деньги, которые отработал по контракту. Это очень большой минус не только клубу. А главное, моя бывшая команда продолжает выступать, просто сменив юрлицо. Тот цирк, который устроили руководители «Динамо», неприятен. Я этого не понимаю. Если возникнет вариант с российским клубом, я сильно подумаю, стоит ли возвращаться. Пока я в «Словане», и меня всё устраивает. Просто мы профессионалы, и каждый должен выполнять свои обязанности», — цитирует Кашпара «Спорт FM».

Кашпар: грустно, что «Динамо» не заплатило по долгам и спокойно играет в КХЛ