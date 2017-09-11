Хоменко: моя задача в «Кузне» — выстроить такую же вертикаль, как в Ярославле

Новый главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Анатолий Хоменко рассказал, что в его задачи входит выстраивание эффективной хоккейной вертикали клуба.

«Понимаю, что команда была в КХЛ, сейчас делается всё заново. Команда упала, её надо восстановить. Но „Металлург“ — это имя, другой задачи, кроме того, чтобы быть в верхней части таблицы, не обсуждается. Будем стараться.



Задача, поставленная руководством, — выстроить вертикаль: первая и вторая команды и школа, подготовить свои резервы. Это стратегия клуба, мы были приглашены под эти задачи. У меня есть опыт работы в „Локомотиве“, где я занимался молодёжью, а также работал в первой команде. Хотелось бы создать здесь вертикаль по той же схеме, что в Ярославле. Хотим такую же систему, потому что она работает и даёт очень хороший результат. Ярославская школа — одна из ведущих в России.



Надо по возможности вернуть своих воспитанников. Работа в этом направлении идёт каждый день, думаю, мы усилимся. Без опытных ребят сразу ничего не делается. Будут опытные ребята, и молодёжь будет тянуться за ними. Направленность только на свои кадры», — сказал Хоменко в эфире клубного телевидения.

«Кузня» подтвердила назначение Хоменко главным тренером клуба

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