Скилле: готов к дебюту в КХЛ, сыграю в звене с Фонтейном и Хауденом

Новичок минского «Динамо» Джек Скилле поделился впечатлениями от города и ожиданиями от своего первого матча в КХЛ. Минчане встретятся с «Трактором», игра начнётся в 19:30 мск.

«Нашёл несколько ресторанов, где можно поужинать. Немного прогулялся по окрестностям, посмотрел город. И хочу сказать, что город очень красивый! Действительно чистый. Ещё прекрасная арена. Я счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду сегодняшнего вечера. Надеюсь, соберётся много болельщиков.



С физическим состоянием всё супер. Уже почти неделю нахожусь в Минске. Тренировался самостоятельно, готовился дебютировать в этой домашней серии. И сейчас чувствую, что готов. Сыграю с Фонтейном и Хауденом. С Куинтоном хорошо знаком ещё по «Флориде», выступали вместе в сезоне-2012/13. Джастина тоже немного знал. В любом случае это североамериканские ребята. Думаю, никаких проблем не возникнет. Тем более могу общаться с ними на родном языке.



Полагаю, с „Трактором“ будет быстрая, активная игра. Европейская площадка отличается размерами от энхаэловских — так что для меня это вызов, другое восприятие хоккея. Но я очень жду вечера», — цитирует Скилле пресс-служба клуба.