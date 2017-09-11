Нападающий Семён Кокуёв подписал просмотровый контракт с «Северсталью», сообщается в официальном «твиттере» клуба.

30-летний форвард в прошедшем сезоне выступал за московское «Динамо». Он провёл 38 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 (10+2) очка, а также две игры в плей-офф. Всего в КХЛ на его счету 60 (34+26) баллов за результативность в 206 матчах за «Динамо» и «Трактор». Кокуёв вместе с остальными игроками «Динамо» летом получил статус свободного агента после того, как клуб сменил юридическое лицо.