Мостовой: «Ледяным Волкам» нужно как минимум выйти в финал Ночной лиги

Капитан «Ледяных Волков» известный футболист Александр Мостовой рассказал, что выход в финал Ночной лиги является задачей-минимум на новый сезон. В прошлом году «Ледяные Волки» уже играли в финале, но уступили по буллитам. Новый чемпионат в дивизионе «Лига Надежды» команда начала с победы над «Юганом» (3:1).

«Сегодня у меня непонятное состояние. Не могу понять, что произошло. Может быть, отравление? Перед выходом из дома выпил много таблеток. Но особо лучше не стало. Ребята на скамейке спрашивают: „Что с тобой?“ А мне даже ответить непросто, так как на это нужно тратить дополнительные силы. В общем, играл на фоне серьёзного недомогания. Втягивающий матч. Многие игроки команды собрались совсем недавно. Кто-то давно не играл. Я, допустим, месяц не катался. Форму поддерживал. После Сочи месяц отдохнул. Вернее, полечился. Потом пару раз покатался. Помучился со спиной. Но всё равно держал себя в тонусе.



После проигрыша в финале я говорил, что в следующем сезоне всё возьму в свои руки? Хотим сейчас сделать именно так. Нужно как минимум выйти в финал. А там уже, сами понимаете, как получится. Мои функции, как всегда, – надёжность, передачи и когда-нибудь голы», — цитирует Мостового пресс-служба лиги.