Леонид Канарейкин возглавил команду Ночной лиги «Метеор»

В Ночной лиге дебютировал в качестве тренера любительской команды Леонид Канарейкин. Он возглавляет команду «Метеор», которая выступает в Москве в дивизионе «Лига мечты».

В первом матче стартовавшего сезона «Метеор» разгромил действующего победителя дивизиона — команду «Победа» — со счётом 8:1.

41-летний Канарейкин завершил игровую карьеру в 2012 году и сразу же вошёл в тренерский штаб клуба ВХЛ «Титан». В прошлом сезоне работал помощником главного тренера в «Авангарде». В качестве игрока Канарейкин выступал за «Крылья Советов», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Атлант», последние два года карьеры провёл в клинском «Титане».