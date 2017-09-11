Мартемьянов: «Амуру» нужна ещё одна игра, чтобы привыкнуть к маленькой площадке

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Йокеритом» (2:4).



«Очень жаль, что не смогли порадовать положительным результатом наших болельщиков. Они хорошо болели, был полный зал, приятная атмосфера. В первом периоде отдали много сил и эмоций, во втором немного потеряли концентрацию, залетели курьёзные, необязательные голы. Мне не в чем упрекнуть команду в самоотдаче. Были технические и тактические ошибки, но парни сражались до конца. Третий период провели более ровно, но соперник играл по счёту, было сложнее взламывать оборону. Те моменты, которые у нас были, мы снова не реализоываем. Работаем над этим, но не всегда всё получается.



На маленькой площадке должен измениться тактический рисунок, здесь надо всё делать намного быстрее, больше контактной игры. Я не считаю, что мы плохо провели матч, особенно первый и третий период. Привыкание к новой площадке — дело ещё одной игры. Многие уже играли на таких площадках, понимают, что надо делать. Надо более концентрированно относится к игровым моментам, делать меньше ошибок.



Есть понимание, как использовать Горшкова. Скорее всего, будем пробовать его с Ушениными. Посмотрим, что получится, но будем использовать его на полную. Что касается Заседы, в третьем периоде он играл и неплохо. Мы обязаны его держать на лавке на всякий случай. Если кто-то из нападающих получит травму, не будет показывать нужной нам игры, Матвей готов выйти. Он уже выходил в трёх-четырёх матчах, набрал первое очко», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

«Амур» дважды вёл в счёте, но проиграл «Йокериту» в первом домашнем матче

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