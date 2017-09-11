Налимов: «Адмиралу» была нужна именно такая победа, как в игре со «Слованом»

Вратарь «Адмирала» Иван Налимов прокомментировал победу в домашнем матче со «Слованом» (2:1 Б).

«Очень рад вернуться во Владивосток, всегда приятно здесь играть. Эмоции хорошие. Как домой вернулся. Досадный гол в концовке? Это хоккей, „Слован“ терпел, играл, поэтому их и наградило в конце таким случайным рикошетом. Матч закончен, положили два очка в копилку и двигаемся дальше. Сейчас нам важно побеждать в каждой игре, принципиальности в первом домашнем матче не было. Мы приехали с тяжёлого выезда, надо было переламывать, перебарывать, именно такая победа сегодня и была нужна», — сказал Налимов в эфире клубного телевидения.

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