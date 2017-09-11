Костин: я впервые играл после травмы, мне помогала поддержка партнёров

Нападающий системы «Сент-Луис Блюз» Клим Костин поделился впечатлениями после первых товарищеских матчей за клуб.



«Я очень рад быть здесь. Я впервые играл после травмы, поэтому несколько осторожно начинал. Огромная поддержка была от товарищей по команде и тренеров. Без этого было бы чрезвычайно сложно.



Мои голы? Мне просто повезло», — приводит слова Костина STL Today.



В прошедшем сезоне Костин успел провести до травмы восемь матчей за московское «Динамо», не отметившись результативными действиями.

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