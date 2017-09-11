Знарок: на эмоциях сказал, что к СКА надо соперникам относиться проще

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Ладой» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Тяжёлая игра, здорово стоял вратарь «Лады». Поймали нас на контратаке, хотя говорили, что нельзя терять шайбу на синей линии. В итоге пропустили. Моментов было много, реализовали их в третьем периоде. Не первый матч мы много бросали по воротам, надо более профессионально относиться к своим моментам. Пришлось отыгрываться. Такие игры закаляют команду.



Ошибки каждую игру надо исправлять, люди не играют без ошибок, сегодня их было немножко поменьше, не считая пропущенного гола. На эмоциях сказал про то, что к СКА надо соперникам относиться попроще, сейчас объяснить не могу», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА обыграл «Ладу», победа стала 9-й подряд со старта сезона