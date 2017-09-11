Кудашов: говорят, звено Красковского — будущее, оттого у них мозги чуть съехали

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов дал свой комментарий по итогам домашней победы над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2).



«Результат есть, но проблем в игре достаточно. Они очевидны, и вы тоже их видели. Нам во всём надо прибавлять. Когда вели с разницней в три шайбы, было задание сыграть правильно: не отбрасываться, а именно сыграть где-то проще, где-то спокойнее. В итоге это не получилось, а потом „шухер“ небольшой начался, наступили на те же грабли… Чемпионат очень плотный, шероховатости в игре не позволяют нам постоянно играть хорошо, доминировать в каждом матче. Это и заслуга соперников, и проблемы в нашей игре. Возможно, соглашусь с тем, что команде нужна свежая кровь. Но мы от многих ждём большего, потенциал игроков очень большой. Можно провести аналогию с прошлыми сезонами — мы всегда долго разгоняемся.



Чередуем победы и поражения? Нестабильность. Всё, что мы пропускаем, — это следствие расслабленности и недоработок. Было конкретное задание на третий период, что делать и как делать — и всё равно… Иногда кажется, что у игроков нет правильного ощущения опасности — того, что каждая шайба может долететь и всё поменять.



Звено Красковского? Как вам сказать… Все говорят, что они у нас — будущее, в сборную постоянно вызываются. И когда вся команда тренируется, они у нас играют. Видимо, от этого у них мозги съехали немного», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

«Автомобилист» отыграл две шайбы, но уступил «Локомотиву»

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