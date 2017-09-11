Михнов: отыграть три шайбы непросто. Получается, наверное, один раз из двадцати

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Михнов рассказал о причинах неудачи в гостевом матче с ярославским «Локомотивом» (2:3).



«Нам не хватило хладнокровия. У нас были очень хорошие моменты, особенно в начале матча. Первые десять минут мы отлично провели, но где-то вратарь спас ярославцев, где-то — штанги, где-то нам самим не хватило. Потом пропустили гол в меньшинстве, и эта шайба немного выбила нас из колеи, потеряли нужный тонус. В концовке, конечно, не сдались, пытались спасти матч, но отыграть три шайбы — это отыграть три шайбы. Получается один раз из двадцати, наверное.У нас за матч было всего два полноценных большинства, одно реализовали. На выезде неравные составы всегда чуть более значимы.



Мы знали, что „Локомотив“ как раз провёл неудачный выезд, так что по особому готовились. Всякое бывает, сегодня действительно мы чуть не забили гол из-за ворот. Может, это нам не повезло, может, повезло сопернику. Надо идти всегда до конца, и тогда могут получиться и курьёзные, вроде бы нелогичные голы. Перед каждым голом всегда проделана какая-то работа: либо повозиться в углу, либо пойти в давление. Сегодня могло получиться — но гола-то в итоге не было. А тот, что я забил, — очень хорошо сработали партнёры, защитник классно закрыл зону, набросил. Хозяева так же забили второй гол, заперев нас в зоне, так что мы просто ответили тем же», — сказал Михнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

«Автомобилист» отыграл две шайбы, но уступил «Локомотиву»