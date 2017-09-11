Гатиятулин: без голов невозможно выиграть, «Трактор» подвела реализация

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями после поражения от минского «Динамо» (0:3).



«Без голов невозможно выиграть. Мы создавали моменты, и неплохие. Но подвела реализация. Из-за этого и уступили.



Тайм-аут во втором периоде? Так получилось, что с первого периода на наши первые три звена выпала повышенная нагрузка. Нужно было немного остудить команду после второго пропущенного гола, успокоить парней, вернуть их в игру. По самоотдаче-то претензий к ребятам нет. Но, опять же, реализация оставляет желать лучшего», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Динамо».

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