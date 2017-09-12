Стасенко: домашнюю серию «Северстали» оценил бы на «четыре»

Защитник «Северстали» Николай Стасенко поделился эмоциями после победы над ХК «Сочи» (1:0).



«У соперника рабочая команда. Они играют попроще, по своей системе. Матч получился тяжёлым, с обилием борьбы. Я думаю, хорошие, рабочие три очка.



Какие впечатления оставила домашняя серия в целом? Хорошие. Из пяти баллов – на четыре: мы победили в трёх матчах. Было две неудачных игры: против СКА и московского «Динамо». Там мы пропустили двенадцать шайб. Но, сегодня сыграли «на ноль». Так что мы довольны и игрой, и домашней серией», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.