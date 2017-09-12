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Нападающие Васильев и Лебедев заключили двусторонние контракты с «Куньлунем»

12 сентября 2017, вторник. 09:27 Хоккей

«Куньлунь Ред Стар» заключил двусторонние контракты сроком на один год с нападающими Александром Васильевым и Кириллом Лебедевым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

28-летний Васильев в прошедшем сезоне выступал за «Спартак», провёл 45 матчей и набрал 17 (7+10) очков. Интерес к нему также проявлял новокузнецкий «Металлург». 25-летний Лебедев играл за новокузнецкий «Металлург», в 55 матчах он отметился 12 (4+8) баллами за результативность.

Оба форварда заявлены в китайский клуб ВХЛ «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян».

Экс-форвард «Спартака» Александр Васильев может перейти в «Кузню»
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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