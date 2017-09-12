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С. Галимов: сам просил обмена из ЦСКА — зачем оставаться, если не дают играть?

12 сентября 2017, вторник. 14:54 Хоккей

Вратарь «Торпедо» Станислав Галимов рассказал, что сам просил обмена из ЦСКА, а после прошлого сезона расторг контракт с «Ак Барсом» и перешёл в «Торпедо», чтобы получать больше игрового времени.

«Когда из «Атланта» меня продали в ЦСКА, моего мнения особо никто не спрашивал. А вот остальные переходы осуществлялись с моего согласия, более того, чаще всего именно я был их инициатором. Допустим, в сезоне-2015/16 у нас в ЦСКА было три вратаря – я, Илья Сорокин и швед Виктор Фаст, мы играли в лучшем случае по очереди. У тренера было своё мнение, он сделал ставку на другого вратаря. Как мне потом сказали, им показалось, что Фаст играет надёжнее. Я понимал, что придётся больше сидеть в запасе, и по ходу сезона попросил обмен. Когда в одной команде тебе не дают играть, почему надо оставаться там, если другая команда хочет видеть тебя, может быть, основным вратарём?

В этом году я бы, наверное, не ушёл из «Ак Барса», если бы к тому не вынудили обстоятельства. Любому хоккеисту хочется провести за сезон как можно больше матчей, показать себя, получать игровое время. А у меня в прошлом сезоне игрового времени особо не было. То, что мне тренеры давали, я играл. Но, уверен, мог больше играть. В этом была одна из основных причин, почему я попросил своего агента заняться поиском нового клуба. Оказалось, что «Торпедо» нужен вратарь, а эта команда мне давно симпатична, поэтому предложение как-то сразу легло мне на душу», — цитирует Галимова пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Торпедо ХК ЦСКА Станислав Галимов
Новости. Хоккей
12 сентября 2017, вторник
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