С. Галимов: сам просил обмена из ЦСКА — зачем оставаться, если не дают играть?

Вратарь «Торпедо» Станислав Галимов рассказал, что сам просил обмена из ЦСКА, а после прошлого сезона расторг контракт с «Ак Барсом» и перешёл в «Торпедо», чтобы получать больше игрового времени.

«Когда из «Атланта» меня продали в ЦСКА, моего мнения особо никто не спрашивал. А вот остальные переходы осуществлялись с моего согласия, более того, чаще всего именно я был их инициатором. Допустим, в сезоне-2015/16 у нас в ЦСКА было три вратаря – я, Илья Сорокин и швед Виктор Фаст, мы играли в лучшем случае по очереди. У тренера было своё мнение, он сделал ставку на другого вратаря. Как мне потом сказали, им показалось, что Фаст играет надёжнее. Я понимал, что придётся больше сидеть в запасе, и по ходу сезона попросил обмен. Когда в одной команде тебе не дают играть, почему надо оставаться там, если другая команда хочет видеть тебя, может быть, основным вратарём?



В этом году я бы, наверное, не ушёл из «Ак Барса», если бы к тому не вынудили обстоятельства. Любому хоккеисту хочется провести за сезон как можно больше матчей, показать себя, получать игровое время. А у меня в прошлом сезоне игрового времени особо не было. То, что мне тренеры давали, я играл. Но, уверен, мог больше играть. В этом была одна из основных причин, почему я попросил своего агента заняться поиском нового клуба. Оказалось, что «Торпедо» нужен вратарь, а эта команда мне давно симпатична, поэтому предложение как-то сразу легло мне на душу», — цитирует Галимова пресс-служба клуба.