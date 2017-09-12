Кожевников: видимо, ситуация с Лемтюговым и Пережогиным – воспитательный момент

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о возможных причинах непопадания в состав «Авангарда» Александра Пережогина и Николая Лемтюгова.

Скабелка покорил «Сибирь», убрав Пережогина и Лемтюгова Зато Дмитрий Кугрышев забросил первую шайбу за «Авангард».

«То, что Лемтюгов и Пережогин находятся на скамейке в «Авангарде», может являться воспитательным моментом. Трудно сказать, что именно происходит в команде, но, думаю, что это воспитательный ход со стороны главного тренера. Наверное, они не соответствуют по своему отношению к делу, по мнению Андрея Скабелки. В ближайших матчах мы можем увидеть Александра и Николая на льду, всё зависит от их отношения к данной ситуации. Они люди взрослые, профессионалы и в своё время были лидерами. Если тренер не доверяет, значит, нужно что-то искать в себе. Не думаю, что будет какой-либо обмен, эти хоккеисты должны быть лидерами. Другие же игроки ушли – тот же Александр Попов перешёл в ЦСКА и неплохо играет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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