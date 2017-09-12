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Вестерлунд: пока не знаем, кто будет в воротах «Салавата» в следующем матче

12 сентября 2017, вторник. 21:05 Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги после победы над рижским «Динамо» (2:1).

«Мы сегодня первый период начали лучше, единственное — не смогли забросить. Рига играла хорошо, это была не лёгкая игра для нас. Очень важно, что мы победили.

Пока мы не знаем, какой вратарь будет играть следующий матч. Ошибка Скривенса? Бен любит начинать атаки, любит играть с шайбой. Нам нужно будет улучшить взаимопонимание с защитниками.

Почему не играл Осипов? Слишком много ошибок. Думаю, это будет лучше для него – он отдохнёт, вернет себе уверенность и сделает выводы», — цитирует Вестерлунда официальный сайт клуба.

Два очка Умарка помогли «Салавату» взять верх над рижским «Динамо»

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига ХК Салават Юлаев Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
12 сентября 2017, вторник
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