Вратарь Иван Касутин остаётся в новокузнецком «Металлурге»

Исполняющий обязанности генерального директора новокузнецкого «Металлурга» Александр Китов сообщил, что вратарь Иван Касутин останется в команде, а также отметил, что клуб ищет усиление, в том числе игроков с опытом КХЛ.

«В связи с тем, что полностью сменился тренерский штаб «Металлурга», а Иван Касутин является непосредственно воспитанником Анатолия Хоменко, которому прекрасно известны возможности хоккеиста, по решению нового главного тренера решили оставить Ивана в команде. Пусть работает и доказывает свою состоятельность.

Мы уже подготовили необходимые документы, и несколько хоккеистов будет заявлено. Пока не хотелось бы называть фамилии, но болельщикам осталось потерпеть недолго. Вскоре сообщим об этих игроках. Идут поиски игроков с опытом выступления в КХЛ. Не всё так просто и гладко. Был вот у нас уже предметный вариант, но в последний момент переход сорвался, так как хоккеист перешёл в клуб КХЛ. Но селекционная работа не останавливается", — цитирует Китова официальный сайт «Металлурга».

